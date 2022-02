“Due offerte dalla Serie A” | Buffon | rivelazione a sorpresa dell’agente

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Dopo l’ufficialità arrivata quest’oggi per il rinnovo di contratto Gianluigi, arrivano aanche le dichiarazioniGianluigi, come comunicato in via ufficiale dal Parma quest’oggi, ha rinnovato il proprio contratto fino al 2024. Il suo percorso con la squadra guidata attualmente da Giuseppe Iachini ha un obiettivo ben preciso: tornare inQuesto articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

Advertising

serieAnews_com : ?? L'agente di #Buffon rivela: 'Lo scorso anno due squadre di #SerieA interessate a lui, ma Gigi voleva solo il… - alycecappellaio : @ValdanoMarco No. Mi hanno regalato due buoni di @LaFeltrinelli e ho passato due gg a spulciare nelle offerte e ho… - CorriereAlbaBra : Tra un mese, forse due, cominceranno ad arrivare ad Alba i lavoratori stagionali che si spostano in cerca di lavoro… - offerte_oggi : ?? Rowenta SO9266 Mini Excel Eco Safe, termoventilatore due velocità di riscaldamento ?? A soli 52,99€ invece di 76,… - TuttoAndroid : Rabona Mobile lancia due nuove offerte: fino a 200 GB a meno di 9 euro -

Ultime Notizie dalla rete : Due offerte

Calcio Style

Consigli24 I migliori consigli sulleAmazon su tecnologia, moda, casa e tempo libero Scopri ... 1.141 i ricoveri,i decessi Sono 1.253 i nuovi casi di Covid - 19 registrati in Regione ...... intenso visto l'orario, veniva deviato dalla polizia locale, presente sul posto conpattuglie, ... "Attenti alle facili" Note sull'autore RedazioneA concludere il pacchetto, c’è poi un ottimo tappetino antiscivolo per il mouse, 300 x 230 x 2 mm, realizzato in tessuto di buona qualità, e pensato per offrire una perfetta scorrevolezza del mouse in ...La Chiesa di Arezzo-Cortona-Sansepolcro ha invocato ieri, domenica 27 febbraio, in una veglia di preghiera in cattedrale, il dono della pace per quanto sta drammaticamente accadendo in Ucraina e, come ...