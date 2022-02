Droni iraniani al Venezuela Israele mette in guardia gli Usa

(Di lunedì 28 febbraio 2022) “Questa immagine mostra un modello di drone iraniano avanzato presentato dal presidenteno”. Pronunciando queste parole alla Conferenza dei presidenti delle principali organizzazioni ebraiche americane tenutasi a Gerusalemme, Benny Gantz, ministro della Difesa israeliano, ha parlato di “enormi preoccupazioni circa il sostegno iraniano al terrorismo” diffuse “in tutto il mondo”, anche in Africa e in America Latina. Inoltre, ha rivelato che l’intelligence israeliana può confermare che “armi di precisionesono state consegnate” al regime di Nicolás Maduro “per questi(i Mohajer-6, ndr) e altri modelli simili”. Con il suo discorso ai leader dell’ebraismo americano (molto influenti a Washington), il ministro Gantz ha voluto ribadire la posizione del governo israeliano guidato da Naftali Bennett, che chiede agli Stati ...

VotaSpartaco : @Il_Vitruviano Putin non arma l'Iran come gli iraniani vorrebbero. Ha perfino comprato tecnologia militare da Israe… -

...ha cercato di mantenere una posizione abbastanza neutrale anche se a Kiev ha venduto i suoi... che sono sostenuti economicamente e "militarmente" dai cugini sciiti. il grano Un altro ...Inoltre glihanno seguitato a costruire centrifughe molto veloci, e hanno anche i mezzi per seguitare a costruirne. In generale, la loro tecnologia belligerante,, satelliti, missili, ...Ha sottolineato, in un incontro tenutosi nella capitale temporanea, Aden, il 22 febbraio, la recente escalation della milizia Houthi che sta intensificando il lancio di aerei con droni bomba iraniani ...Il prossimo anno la Marina degli Stati Uniti e i partner per la sicurezza pattuglieranno le acque del Medio Oriente con 100 navi senza pilota per migliorare la deterrenza contro gli attacchi, come que ...