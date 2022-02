Domenica In, Mara Venier ad Achille Lauro: “In un’altra vita ero tua mamma o tua sorella, ma preferirei la tua amante” (Di lunedì 28 febbraio 2022) Achille Lauro è stato ospite di Mara Venier nell’ultima puntata di Domenica In, quella andata in onda su Rai 1 Domenica 27 febbraio, e non sono mancate le battute e i siparietti con la conduttrice. “Probabilmente in un’altra vita sono stata tua madre, tua sorella. Io preferirei la tua amante“, gli ha detto Mara Venier con l’ironia che la contraddistingue. Quindi il giovane cantante romano ha parlato della sua recente vittoria a “Una Voce per San Marino“, il concorso che gli ha dato la possibilità di gareggiare all’Eurovision per la piccola Repubblica, ufficialmente “contro” l’Italia. “Vediamo che succede con le semifinali e questa situazione – ha detto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022)è stato ospite dinell’ultima puntata diIn, quella andata in onda su Rai 127 febbraio, e non sono mancate le battute e i siparietti con la conduttrice. “Probabilmente insono stata tua madre, tua. Iola tua“, gli ha dettocon l’ironia che la contraddistingue. Quindi il giovane cantante romano ha parlato della sua recente vittoria a “Una Voce per San Marino“, il concorso che gli ha dato la possibilità di gareggiare all’Eurovision per la piccola Repubblica, ufficialmente “contro” l’Italia. “Vediamo che succede con le semifinali e questa situazione – ha detto ...

