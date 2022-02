Domenica In, Arisa: “Un figlio mio? Un semino cosa vuoi che sia”. Poi a Mara Venier: “La gamba e il pizzo sono per Achille Lauro?” (Di lunedì 28 febbraio 2022) Tra gli ospiti di Mara Venier a Domenica In, ieri 27 febbraio, è tornata Arisa. La cantante ha parlato anche di vita privata, del futuro e del desiderio di diventare madre. “Figli miei? Mo vediamo, sono ancora giovane”, ha risposto l’interprete 39enne scherzando. Poi ha aggiunto: “sono ancora in tempo, conosco gente che ha fatto figli a 45 anni. Se devo trovare un compagno? Ma sì, un semino cosa vuoi che sia!“. Al che Mara Venier è scoppiata a ridere e ha chiesto di mandare in onda una clip sulla cantante. La discussione era nata da un appello lanciato da Arisa ad inizio intervista: “Sto cercando casa a Roma. Qualcuno che vuole venderne una? Bellina, grande con un terrazzo e una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022) Tra gli ospiti diIn, ieri 27 febbraio, è tornata. La cantante ha parlato anche di vita privata, del futuro e del desiderio di diventare madre. “Figli miei? Mo vediamo,ancora giovane”, ha risposto l’interprete 39enne scherzando. Poi ha aggiunto: “ancora in tempo, conosco gente che ha fatto figli a 45 anni. Se devo trovare un compagno? Ma sì, unche sia!“. Al cheè scoppiata a ridere e ha chiesto di mandare in onda una clip sulla cantante. La discussione era nata da un appello lanciato daad inizio intervista: “Sto cercando casa a Roma. Qualcuno che vuole venderne una? Bellina, grande con un terrazzo e una ...

