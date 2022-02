Disturbi alimentari, l’impegno del Campidoglio per la Giornata del Fiocchetto Lilla (Di lunedì 28 febbraio 2022) Alimentazione e Disturbi del comportamento alimentare. Sono questi i temi all’ordine del giorno della Commissione Pari Opportunità che si è riunita nel pomeriggio alla presenza dell’associazione “Mi nutro di vita”, una realtà che si occupa ad ampio spettro di una malattia che nel nostro Paese coinvolge ormai 3 milioni di persone, promuovendo una corretta informazione. Disturbi alimentari, sempre più giovani ne soffrono dopo la pandemia “È sempre più urgente trattare i Disturbi alimentari, che in Italia conta circa 3.500 decessi all’anno. Sono numeri che non possono lasciare indifferenti perché chi ne soffre spesso non ha la forza di aprirsi e raccontare la propria esperienza e il proprio dolore.” Afferma Michela Cicculli, presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di ... Leggi su tuacitymag (Di lunedì 28 febbraio 2022) Alimentazione edel comportamento alimentare. Sono questi i temi all’ordine del giorno della Commissione Pari Opportunità che si è riunita nel pomeriggio alla presenza dell’associazione “Mi nutro di vita”, una realtà che si occupa ad ampio spettro di una malattia che nel nostro Paese coinvolge ormai 3 milioni di persone, promuovendo una corretta informazione., sempre più giovani ne soffrono dopo la pandemia “È sempre più urgente trattare i, che in Italia conta circa 3.500 decessi all’anno. Sono numeri che non possono lasciare indifferenti perché chi ne soffre spesso non ha la forza di aprirsi e raccontare la propria esperienza e il proprio dolore.” Afferma Michela Cicculli, presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di ...

