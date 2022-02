Disponibilità Samsung Galaxy S22 a rischio | ritardi nelle spedizioni nel mondo

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 28 febbraio 2022) LaS22 rischia di essere messa in pericolo dallo stesso successo della serie ammiraglia. Da diverse parti delgiungono conferme dell’incredibile risultato nei preordini per i top di gamma lanciati nel mese di febbraio. La stessaha comunicato che, per alcuni modelli, ci sarebbe stato il doppio delle prenotazioni rispetto alla variante precedenteS21. La situazione è ben analizzata sul noto sito Androidheadlines.com. Gli esperti avrebbero raccolto numerosi dati e informazioni provenienti da diversi mercati. Negli Stati Uniti in particolare poi, la domanda deiS22 ma anche per ilTab S8 sarebbe stata decisamente superiore alle aspettative: ...