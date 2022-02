Diretta Negoziati, allerta nucleare e bombardamenti: voci pesantissime dalla Bielorussia (Di lunedì 28 febbraio 2022) Quinta notte di scontri e bombardamenti a Kiev e nelle altre città d'Ucraina, ma la Russia e Kiev si preparano ai primi, difficilissimi "Negoziati di guerra", organizzati in un luogo top secret a Gomel in Bielorussia, sulla riva del fiume Pripyat. Il presidente ucraino Zelensky si dice scettico, ma disposto a provarci. E l'omologo russo Vladimir Putin domenica ha attivato l'allerta nucleare, di fatto una pistola carica piazzata sul tavolo del "dialogo" non solo con l'Ucraina, ma soprattutto con gli Usa, la Nato e l'Unione europea. Ore 7.27: Crolla il rublo, tremano gli oligarchi russi La quinta notte di bombardamenti è stata leggermente meno cruenta delle precedenti. L'Onu riunirà il Consiglio di Sicurezza per proporre una tregua per evacuare donne e bambini. La minaccia ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022) Quinta notte di scontri ea Kiev e nelle altre città d'Ucraina, ma la Russia e Kiev si preparano ai primi, difficilissimi "di guerra", organizzati in un luogo top secret a Gomel in, sulla riva del fiume Pripyat. Il presidente ucraino Zelensky si dice scettico, ma disposto a provarci. E l'omologo russo Vladimir Putin domenica ha attivato l', di fatto una pistola carica piazzata sul tavolo del "dialogo" non solo con l'Ucraina, ma soprattutto con gli Usa, la Nato e l'Unione europea. Ore 7.27: Crolla il rublo, tremano gli oligarchi russi La quinta notte diè stata leggermente meno cruenta delle precedenti. L'Onu riunirà il Consiglio di Sicurezza per proporre una tregua per evacuare donne e bambini. La minaccia ...

