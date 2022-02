Diretta Grande Fratello Vip: puntata di lunedì 28 febbraio (Di lunedì 28 febbraio 2022) Diretta Grande Fratello Vip 6 di lunedì 28 febbraio. In arrivo nuove sorprese per i concorrenti in gara. Chi lascerà la Casa? Diretta Grande Fratello Vip 6: la quarantacinquesima puntata del Grande Fratello Vip riserva nuove sorprese ed inediti scontri. Chi abbandonerà la Casa? Delia Duran, un messaggio da parte di Alex Belli Il GF mostra alla modella Delia Duran il nuovo messaggio postato sui social da Alex Belli per lei: “Non disperdere nel mare il nostro amore custodiscilo io sono con te”. Delia ha aggiunto: “Conosco bene quel mare”. Scontro tra donne Leggi anche –> giulia salemi una speciale anteprima della sua nuova casa i dettagli video L'articolo 361magazine. Leggi su 361magazine (Di lunedì 28 febbraio 2022)Vip 6 di28. In arrivo nuove sorprese per i concorrenti in gara. Chi lascerà la Casa?Vip 6: la quarantacinquesimadelVip riserva nuove sorprese ed inediti scontri. Chi abbandonerà la Casa? Delia Duran, un messaggio da parte di Alex Belli Il GF mostra alla modella Delia Duran il nuovo messaggio postato sui social da Alex Belli per lei: “Non disperdere nel mare il nostro amore custodiscilo io sono con te”. Delia ha aggiunto: “Conosco bene quel mare”. Scontro tra donne Leggi anche –> giulia salemi una speciale anteprima della sua nuova casa i dettagli video L'articolo 361magazine.

Advertising

Agenzia_Ansa : FOTO | L'attacco a Kiev e la grande fuga dei civili. Le esplosioni al centro di Kiev e la gente in fuga dalla città… - myrtamerlino : Una grande multinazionale che ha fatto profitti per oltre 100 miliardi di dollari, cosa pensa di fare ora? Di licen… - riotta : Grande prova servizio pubblico Rai @tg1rai con la direttrice Monica Maggioni in diretta tutti inviati al fronte… - andyboschi : RT @stevedellacasa: Serata davvero piacevole e interessante a Cinecittà, venerdì sera, per la diretta di Hollywood Party insieme ad Alberto… - Presa_Diretta : RT @domenicoditell1: #PresaDiretta 92 minuti di applausi ad un grande campione come Kasparov -