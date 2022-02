DIRETTA| Come raccontare la guerra agli studenti: i consigli di Stefano Rossi. Lo SPECIALE su OS TV (Di lunedì 28 febbraio 2022) La crisi fra Russia e Ucraina ha scosso il mondo intero: è guerra già da alcuni giorni e la situazione drammatica ha ricadute ovviamente anche sulla scuola. Dagli alunni più piccoli a agli studenti più grandi, c'è la consapevolezza che la guerra è reale ed è sotto i loro occhi attraverso i social, la tv e i giornali. L'articolo DIRETTA Come raccontare la guerra agli studenti: i consigli di Stefano Rossi. Lo SPECIALE su OS TV . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 28 febbraio 2022) La crisi fra Russia e Ucraina ha scosso il mondo intero: ègià da alcuni giorni e la situazione drammatica ha ricadute ovviamente anche sulla scuola. Dalunni più piccoli apiù grandi, c'è la consapevolezza che laè reale ed è sotto i loro occhi attraverso i social, la tv e i giornali. L'articolola: idi. Losu OS TV .

Advertising

borghi_claudio : Diretta oggi alle 17.30, alla chiusura della borsa. Cerco di portare un po' di valore aggiunto parlandovi di come… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | La Russia ha deciso la chiusura del suo spazio aereo alle compagnie di 36 Paesi, tra i quali Italia, Germ… - borghi_claudio : Ricordiamo qualcosa di altri tempi che adesso suona diversa, come suona diversa la vergognosa operazione militare i… - gp_gabrii : RT @Elisa173597196: Quando un personaggio meschino come #AlfonsoSignorini viene smerdato in diretta TV da una ragazza molto più giovane di… - marcoranieri72 : RT @borghi_claudio: Diretta oggi alle 17.30, alla chiusura della borsa. Cerco di portare un po' di valore aggiunto parlandovi di come legg… -