Dieta e movimento fisico tutto l’anno: arrivare pronti (e senza stress) alla prova costume (Di lunedì 28 febbraio 2022) Roma, 27 feb — Non è mai troppo presto per prepararsi alla fatidica «prova costume» estiva: eppure, spesso, è solo nel mese di aprile, o anche più in là nel tempo, che le palestre e i centri fitness sono presi d’assalto da clienti con un unico desiderio: «vorrei dimagrire prima dell’estate». Ma per fare una bella figura sul bagnasciuga è necessario partire qualche mese prima, nei mesi invernali.Abitudini da correggere (non solo ad aprile)Alimentazione scorretta, vizi e stravizi, inattività fisica o scarsa costanza nel mantenere uno stile di vita adeguato e «fit» sono inclinazioni da correggere durante tutto l’arco dell’anno, per evitare di dover correre ai ripari all’ultimo momento con soluzioni-tampone inefficaci e dagli scarsi risultati. Queste abitudini comportano, oltre che un aumento del peso ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 28 febbraio 2022) Roma, 27 feb — Non è mai troppo presto per prepararsifatidica «» estiva: eppure, spesso, è solo nel mese di aprile, o anche più in là nel tempo, che le palestre e i centri fitness sono presi d’assalto da clienti con un unico desiderio: «vorrei dimagrire prima dell’estate». Ma per fare una bella figura sul bagnasciuga è necessario partire qualche mese prima, nei mesi invernali.Abitudini da correggere (non solo ad aprile)Alimentazione scorretta, vizi e stravizi, inattività fisica o scarsa costanza nel mantenere uno stile di vita adeguato e «fit» sono inclinazioni da correggere durantel’arco del, per evitare di dover correre ai ripari all’ultimo momento con soluzioni-tampone inefficaci e dagli scarsi risultati. Queste abitudini comportano, oltre che un aumento del peso ...

