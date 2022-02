Dieta del riso latto-vegetariana, la fantastica dieta per dimagrire: quanti chili si perdono? (Di martedì 1 marzo 2022) La dieta del riso è tra le diete più seguite per dimagrire velocemente in pochi giorni, ma quanti chili si possono perdere? Vediamo come funziona e cosa si mangia. La dieta del riso è nata da un’idea di Walter Kempner, un medico tedesco che nel 1939 si era prefisso di elaborare un piano di dimagrimento per pazienti diabetici, ipertesi ed obesi. Oggi è diventata di moda, ma bisogna stare attenti alle sue molteplici controindicazioni. dieta del riso: come funziona? La dieta del riso si snoda infatti in 3 fasi. La prima è quella della disintossicazione, dove il riso, con poco condimento, viene associato solo a frutta e ... Leggi su quotidianodiragusa (Di martedì 1 marzo 2022) Ladelè tra le diete più seguite pervelocemente in pochi giorni, masi possono perdere? Vediamo come funziona e cosa si mangia. Ladelè nata da un’idea di Walter Kempner, un medico tedesco che nel 1939 si era prefisso di elaborare un piano di dimagrimento per pazienti diabetici, ipertesi ed obesi. Oggi è diventata di moda, ma bisogna stare attenti alle sue molteplici controindicazioni.del: come funziona? Ladelsi snoda infatti in 3 fasi. La prima è quella della disintossicazione, dove il, con poco condimento, viene associato solo a frutta e ...

