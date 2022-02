“Diciamolo pure, sono incinta di nuovo”. L’annuncio della vip è una vera sorpresa (Di lunedì 28 febbraio 2022) “Diciamolo pure, so che qui si danno belle notizie. sono incinta di nuovo, stiamo aspettando il terzo figlio. Nascerà in piena estate”. Sorpresona a Verissimo: l’attrice ora in onda con una delle fiction più seguite, ovvero Doc-Nelle tue mani, sarà presto di nuovo mamma. L’annuncio è arrivato durante l’intervista di domenica 27 febbraio 2022 nello studio di Silvia Toffanin, che le ha subito chiesto: “Sai già se sarà un maschio o una femmina?”. “Sarà un maschio. sono tanto felice, è arrivato un po’ a sorpresa. Come tutte le cose che mi sono successe nella vita, bisogna saperle accogliere. Ognuno di noi nasce con una vocazione”, ha risposto Giusy Buscemi, che è al settimo cielo come il marito, Jan Michelini. Giusy Buscemi: ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 28 febbraio 2022) “Diciamolo, so che qui si danno belle notizie.di, stiamo aspettando il terzo figlio. Nascerà in piena estate”. Sorpresona a Verissimo: l’attrice ora in onda con una delle fiction più seguite, ovvero Doc-Nelle tue mani, sarà presto dimamma.è arrivato durante l’intervista di domenica 27 febbraio 2022 nello studio di Silvia Toffanin, che le ha subito chiesto: “Sai già se sarà un maschio o una femmina?”. “Sarà un maschio.tanto felice, è arrivato un po’ a. Come tutte le cose che misuccesse nella vita, bisogna saperle accogliere. Ognuno di noi nasce con una vocazione”, ha risposto Giusy Buscemi, che è al settimo cielo come il marito, Jan Michelini. Giusy Buscemi: ...

Giusy Buscemi annuncia di essere incinta "Diciamolo pure, so che qui si danno belle notizie. Sono incinta di nuovo, stiamo aspettando il terzo figlio. Nascerà in piena estate" ha svelato con gioia la giovane attrice. L'annuncio della ...

