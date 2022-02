Di Maio avverte | “Ue compatta | pronti a inasprire le sanzioni alla Russia”

Leggi su webmagazine24

(Di lunedì 28 febbraio 2022) ALGERI – Di: “I colloqui odierni ci hanno permesso di passare in rassegna le principali questioni bilaterali, i recenti sviluppi internazionali. Questa missione si inserisce in un contesto internazionale drammaticamente cambiato a seguito dell’aggressione militare verso l’Ucraina”. Queste le parole del ministro degli Affari Esteri in visita ad Algeri. “Tra le vittime di L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Disullea Mosca: “L’Italia è per la linea dura” Diin visita a Tripoli Discende in campo per il coronavirus Dichiede collaborazione agli italiani Diincita al lavoro di squadra Di...