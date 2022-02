Di Maio ad Algeri: aumentare forniture energetiche da altri paesi (Di lunedì 28 febbraio 2022) "Oggi ho evidenziato alle autorità Algerine l impatto che la crisi rischia di avere anche sulla sicurezza energetica italiana ed europea, per mitigarne gli effetti occorre aumentare le forniture ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 28 febbraio 2022) "Oggi ho evidenziato alle autoritàne l impatto che la crisi rischia di avere anche sulla sicurezza energetica italiana ed europea, per mitigarne gli effetti occorrele...

