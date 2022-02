Di Canio | 'Ritorno di Lukaku all'Inter? Farebbe panchina'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Canio Ritorno

CalcioMercato.it

Infine il pensiero su Lukaku, per cui in questi giorni si è parlato addirittura di un clamorosoin nerazzurro. Dicommenta così: 'Investimento esagerato per uno che farebbe panchina. Il ...... Fabio Capello , Paolo Condò , Alessandro Costacurta , Alessandro Del Piero , Paolo Di, Luca ... Paolo Condò , Billy Costacurta e il '' di Anne Laure Bonnet , che porta la sua competenza ...Paolo Di Canio, intervenuto a Sky Sport, ha risposto alle domande su un ipotetico ritorno di Romelu Lukaku all’Inter: “Direi che Lukaku sarebbe molto costoso per essere una riserva perché sarebbe ...L'Inter si è fermata anche in casa del Genoa e la corsa scudetto si è complicata: l'analisi di Di Canio e la frase a sorpresa su Lukaku ...