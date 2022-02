“Devi iniziare a bere”: che battuta fuori luogo, Jessica Selassiè ci è rimasta davvero male (Di lunedì 28 febbraio 2022) La gieffina Jessica Selassiè protagonista di una battuta infelice, situazione tesa nella casa del Gf Vip: ecco tutti i dettagli. Jessica Selassiè (screenshot YouTube)La gieffina Jessica Selassiè è sicuramente una delle concorrenti più amate dal popolo del web. Grazie alla sua gentilezza e premura nei confronti degli altri gieffini, infatti, la 27enne è ben presto entrata nelle grazie del pubblico, che l’ha spesso supportata durante il suo percorso nella casa. C’è un concorrente, in particolare, con il quale la principessa ha stretto un legame davvero forte: si tratta di Barù, con il quale condivide un sincero rapporto di amicizia. Tuttavia, nonostante il dichiarato interesse di Jessica, il gieffino ha sempre negato di provare alcun ... Leggi su specialmag (Di lunedì 28 febbraio 2022) La gieffinaprotagonista di unainfelice, situazione tesa nella casa del Gf Vip: ecco tutti i dettagli.(screenshot YouTube)La gieffinaè sicuramente una delle concorrenti più amate dal popolo del web. Grazie alla sua gentilezza e premura nei confronti degli altri gieffini, infatti, la 27enne è ben presto entrata nelle grazie del pubblico, che l’ha spesso supportata durante il suo percorso nella casa. C’è un concorrente, in particolare, con il quale la principessa ha stretto un legameforte: si tratta di Barù, con il quale condivide un sincero rapporto di amicizia. Tuttavia, nonostante il dichiarato interesse di, il gieffino ha sempre negato di provare alcun ...

