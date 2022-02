Delia Duran abbraccia Soleil Sorge: “Ti ho sempre difesa, ti ho rivalutata e apprezzata” (Di lunedì 28 febbraio 2022) Delia Duran e Soleil Sorge sembrano nuovamente vicinissime nella casa del Grande Fratello Vip Il rapporto tra la giovane influencer L'articolo proviene da Tutto sul Gossip. Leggi su tuttosulgossip (Di lunedì 28 febbraio 2022)sembrano nuovamente vicinissime nella casa del Grande Fratello Vip Il rapporto tra la giovane influencer L'articolo proviene da Tutto sul Gossip.

Advertising

CarmineEbbasta : RT @Robietigro7: Se c’è una cosa che ho capito di questo grande fratello,è che Soleil è la più falsa di tutta l’edizione,e voi che la tifat… - MAccappatoio : @Stefy_ADP8110 Ahahah. Delia Duran l’irresistibile (nella sua testa) - sapphicstuff02 : RT @tergiversunpo: Io arriverò i bot di Giulia Salemi per far vincere la cazzo di Delia Duran in finale - Alessan07633755 : E fan di soleil che ridono alle battute di Delia Duran ma sfotto o Jessica ma che problema avete per dio che propri… - infoitcultura : Delia Duran spiazza Soleil Sorge con un gesto inatteso - 361magazine -