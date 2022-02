Delegazione russa | negoziato continua | nuovo incontro a breve

Advertising

_Nico_Piro_ : #27febbraio #RussiaUcraina comincia da una possibile buona notizia. Nella città di Gomel è arrivata una delegazione… - ilpost : Il ministero dell'Interno ucraino ha fatto sapere che decine di persone, tra cui molti civili, sarebbero morti nei… - fanpage : Una delegazione russa è arrivata a Gomel, in Bielorussia per trattare con l'#Ucraina. Lo ha detto il portavoce de… - fisco24_info : Guerra Ucraina-Russia, negoziati oggi: posizione Mosca: (Adnkronos) - Terminati i primi colloqui: le richieste di P… - gigioLuc : RT @PietroSalvatori: -Le delegazioni russa e ucraina tornano nelle capitali 'per consultazioni' -È previsto un secondo round di colloqui -I… -

Ultime Notizie dalla rete : Delegazione russa

... Leonid Slutsky, che era uno dei componenti della. Un'ulteriore conferma sui buoni auspici per la trattativa. Il prossimo round di colloqui tra Russia e Ucraina si terrà al confine ...Quinto giorno di guerra in Ucraina . I negoziati con la Russia a Gomel si sono conclusi. Lafa sapere che 'è possibile trovare terreno comune'. Nuove trattative si terranno nei prossimi giorni. Il presidente russo Vladimir Putin in una telefonata a Emmanuel Macron ha ...È stato solo interlocutorio, il primo round di colloqui tra le delegazioni russe e ucraine che si è svolto in luogo imprecisato nella regione di Gomel, in Bielorussia, e che è durato quasi 5 ore. I ...Uno spiraglio si è aperto nella crisi in Ucraina. Al termine dell'incontro tra le delegazioni di Russia e Kiev, durata 6 ore in una località segreta al confine con la ...