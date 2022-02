Del Genio lancia l’allarme | “Il Milan fa la vittima con gli arbitri | il Napoli subisce”

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Paolo delparla delle accuse che ildi Stefano Pioli ha mosso nei confronti della classe arbitrale in vista della sfida contro il. I tre punti contro conquistati dalcontro la Lazio di Sarri sono valsi il primato in classifica in condominio col. Che domenica prossima sarà di scena al Maradona per una sfida in testa alla graduatoria come negli anni Ottanta. Il Diavolo arriverà col dente avvelenato dopo aver pareggiato in casa con l’Udinese. Pioli e Maldini hanno cominciato a portarsi avanti con la questione arbitraggio. Secondo i rossoneri il Var e Marchetti hanno sbagliato poiché il gol dell’1-1 di Udogie era stato realizzato con la mano. Forse sì o forse no ma la speranza è che al Maradona vinca il migliore senza nessun aiuto esterno perché in questo momento della ...