Dede è la piccola star de L’amica geniale 3 | il papà regista si gode il successo

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 28 febbraio 2022) “È vero, Nino Sarratore ha sparso figli un po’ ovunque nel. Ma anche Elena Bouryka ed io ne abbiamo sparsa una. Grazie Sofia, per i tuoi sguardi assassini nei panni di, e per il tuo talento imprevisto” sono state queste le parole di Daniele Luchetti dopo l’ultima puntata de3, parole rivolte alla sua meravigliosa Sofia, laattrice che ha dato il volto alla figlia di Elena e Pietro. Uno sguardo vispo, una intelligenza così arguta per la sua età. Proprio come nei romanzi di Elena Ferrante,si rende conto di ogni emozione provata dalla sua mamma, come se avesse sempre saputo di essere in qualche modo, un frutto non desiderato e dovesse meritarsi giorno per giorno l’amore di della donna.è una ...