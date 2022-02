Decreto aiuti all’Ucraina: ok del Cdm ad armi, stato di emergenza e mezzi militari a Kiev. Cosa farà l’Italia (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il Consiglio dei Ministri ha varato all’unanimità il Decreto che permetterà di inviare aiuti militari a Kiev e non solo. Nel testo è presente anche un ritorno dello stato di emergenza mentre per l’invio di armi è previsto l’ok da entrambe le Camere. La notizia è arrivata in concomitanza con la fine della prima giornata di trattative tra Russia e Ucraina, e il colloquio telefonico tra Putin e Macron, nel quale il Presidente della Federazione Russa ha dettato le sue condizioni per la pace. Sempre poche ore fa il Presidente Zelensky ha firmato la richiesta di adesione all’Unione Europea per l’Ucraina. l’Italia aiuta l’Ucraina: varato il Decreto Il nuovo Decreto contiene diversi elementi come, ad esempio anche ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il Consiglio dei Ministri ha varato all’unanimità ilche permetterà di inviaree non solo. Nel testo è presente anche un ritorno dellodimentre per l’invio diè previsto l’ok da entrambe le Camere. La notizia è arrivata in concomitanza con la fine della prima giornata di trattative tra Russia e Ucraina, e il colloquio telefonico tra Putin e Macron, nel quale il Presidente della Federazione Russa ha dettato le sue condizioni per la pace. Sempre poche ore fa il Presidente Zelensky ha firmato la richiesta di adesione all’Unione Europea per l’Ucraina.aiuta l’Ucraina: varato ilIl nuovocontiene diversi elementi come, ad esempio anche ...

