De Zerbi | «Siamo quasi a casa | ma saremo felici solo quando l’orgoglioso popolo ucraino sarà libero»

Tramite i social dello Shaktar Donetsk, il tecnico Roberto De Zerbi, in salvo da stanotte in Romania dopo la fuga da Kiev per l'attacco in Ucraina da parte della Russia, ha inviato un messaggio ai tifosi e al mondo intero. "Noi Siamo quasi tornati a casa. Siamo contenti perché torniamo nel nostro paese ad abbracciare le nostre famiglie. Ma non saremo mai felici fin quando i nostri giocatori ucraini, i nostri amici ucraini, tutto il popolo ucraino, grande popolo orgoglioso ucraino sarà libero come noi. Stop alla guerra subito". «????? ???????!» ????????? ??????? ?? ?????? ?? ???? ???????????? ????? #??????? #Ukraine #StandWithUkraine

