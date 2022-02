De Zerbi in Italia: «La paura era di far soffrire i nostri cari» (Di lunedì 28 febbraio 2022) . Le dichiarazioni del tecnico dello Shakhtar Roberto De Zerbi è finalmente rientrato in Italia, più precisamente a Bergamo dove ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Le sue parole: «Onestamente la paura era di far soffrire le persone a noi care che stavano qui in Italia. Io anche avevo paura ma non ho mai avuto dubbi sul riuscire a tornare qui. l campionato là non è stato sospeso e non è mai stata presa in considerazione l’eventualità. Mi dispiace tanto per il popolo che sta soffrendo e vivendo questa situazione». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 28 febbraio 2022) . Le dichiarazioni del tecnico dello Shakhtar Roberto Deè finalmente rientrato in, più precisamente a Bergamo dove ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Le sue parole: «Onestamente laera di farle persone a noi care che stavano qui in. Io anche avevoma non ho mai avuto dubbi sul riuscire a tornare qui. l campionato là non è stato sospeso e non è mai stata presa in considerazione l’eventualità. Mi dispiace tanto per il popolo che sta soffrendo e vivendo questa situazione». L'articolo proviene da Calcio News 24.

