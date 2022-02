De Zerbi e gli italiani dello Shakhtar lasciano Kiev: sono atterrati a Bergamo (Di lunedì 28 febbraio 2022) Roberto De Zerbi e i componenti dello staff dello Shaktar Donetsk hanno finalmente lasciato Kiev e sono atterrati a Bergamo dopo un lungo viaggio attraverso Ungheria e Romania, prima del volo per l'... Leggi su gazzetta (Di lunedì 28 febbraio 2022) Roberto Dee i componentistaffShaktar Donetsk hanno finalmente lasciatodopo un lungo viaggio attraverso Ungheria e Romania, prima del volo per l'...

Advertising

MCriscitiello : Se il Governo Italiano si limiterà a consigliare e non ad ordinare agli italiani in Ucraina di rientrare,De Zerbi e… - _DAGOSPIA_ : FUGA DA KIEV: DE ZERBI E GLI ITALIANI DELLO SHAKHTAR HANNO FINALMENTE LASCIATO LA CAPITALE UCRAINA… - infoitsport : De Zerbi e gli italiani dello Shakhtar via da Kiev: sono al sicuro fuori dall’Ucraina: 'Stop alla guerra subito' - Gazzetta_it : RT @ETGazzetta: De Zerbi e gli italiani dello Shakhtar lasciano Kiev: sono al sicuro fuori dall’Ucraina #UkraineWar - pccpla : RT @cmdotcom: #DeZerbi e gli italiani dello #Shakhtar via da #Kiev: sono al sicuro fuori dall’#Ucraina -