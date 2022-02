Advertising

sportli26181512 : De Sanctis, risoluzione del contratto con la Roma: 'Il momento giusto per uscire': L'ex vice direttore sportivo las… - MCalcioNews : UFFICIALE - Addio in casa Roma: risoluzione consensuale con il vice ds Morgan De Sanctis #roma #desanctis… - despite_qwame : RT @DiMarzio: #SerieA, @OfficialASRoma | Morgan #DeSanctis ha risolto il contratto con il club giallorosso - angeloinitaly : RT @DiMarzio: #SerieA, @OfficialASRoma | Morgan #DeSanctis ha risolto il contratto con il club giallorosso - DiMarzio : #SerieA, @OfficialASRoma | Morgan #DeSanctis ha risolto il contratto con il club giallorosso -

Ultime Notizie dalla rete : Sanctis risoluzione

La Roma ha diramato una nota ufficiale in cui ha comunicato lacontrattuale con Morgan De. L'ex portiere saluta il club dopo tre stagioni da calciatore. Successivamente aveva ricoperto la carica di team manager per due stagioni per poi ......l'esecuzione degli interventi necessari per il trasloco di una parte del Liceo Classico "De"... come la messa in sicurezza della strada che è di competenza comunale, ladel trasporto ...Le parole dell’ormai ex dirigente giallorosso Le strade di Morgan De Sanctis e della Roma si dividono, come riportato dal comunicato ufficiale del club. Queste le parole dell’ex portiere giallorosso: ...L'ex portiere giallorosso lascia l'incarico di dirigente dell'area sportiva Morgan De Sanctis lascia la Roma dopo cinque anni. L'ex calciatore giallorosso era entrato nel 2017 come team manager e ...