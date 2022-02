Advertising

LeBombeDiVlad : ???? #Roma, #DeSanctis non è più il vice ds del club ?? Il comunicato #LBDV #LeBombeDiVlad #News - sportli26181512 : De Sanctis lascia la Roma: 'Era il momento di andarsene': De Sanctis lascia la Roma: 'Era il momento di andarsene'… - Gazzetta_it : De Sanctis lascia la #Roma: 'Era il momento di andarsene' - cn1926it : #Roma, l’ex azzurro #DeSanctis lascia definitivamente il club giallorosso @OfficialASRoma #ForzaNapoliSempre - calciomercatoit : ? Morgan #DeSanctis lascia ufficialmente la #Roma dopo 8 stagioni -

Ultime Notizie dalla rete : Sanctis lascia

Oggi, ai margini sia della direzione sportiva sia del settore giovanile (gli uomini di riferimento di Pinto sono Vergine, Lo Schiavo e Conti), Deha annunciato, insieme al club, la ...Ascolta la versione audio dell'articolo Dela Roma, UFFICIALE: "Era il momento, ma resta nel mio cuore". L'ex portiere non più nell'organigramma giallorosso Morgan Deufficialmente la Roma. Con il comunicato qui ...L’ex presidente giallorosso James Pallotta commenta così l’addio di Morgan De Sanctis alla Roma su Twitter: “Uno dei miei preferiti” James Pallotta, ex presidente della Roma, ha commentato su Twitter ...L'AS Roma e Morgan De Sanctis comunicano di aver risolto consensualmente il proprio rapporto di lavoro (Nota Ufficiale) - A.S. Roma - La nota dell’AS Roma: L’AS Roma e Morgan De Sanctis comunicano di ...