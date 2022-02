Advertising

De Roon: 'Oggi è sembrata l'Atalanta di prima. Ucraina? Giorni difficili per tutti, tra Malinovskyi e Miranchuk...'

E se i punti persi dai biancocelesti in Serie A dall'inizio del campionato asono ben 5 - che ... Il 2 - 1 sembrava cosa fatta, ma al 94' lo stinco di degira in rete il cross di Malinovski . ......invece l'abbiamo affrontato più che alla pari, avendo più occasioni da gol di loro. Che piega ... Toloi, Scalvini e Dein difesa, Hateboer, Koopmeiners, Freuler e Zappacosta a centrocampo, ...Le bellissime parole di De Roon sul rapporto tra Miranchuk e Malinvoskyi Dopo la bella vittoria dell'Atalanta (4-0 alla Sampdoria), Marten De Roon nel postpartita ha utilizzato bellissime parole per M ...Marten De Roon, simbolo dell'Atalanta e autorità dello spogliatoio della dea parla della vittoria con la Sampdoria e si sofferma anche sulla non esultanza di Miranchuk, russo, molto legato all'ucraino ...