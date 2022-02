De Gregori e Venditti, profumo di settanta rigorosamente dal vivo (Di martedì 1 marzo 2022) Insieme sono stati parte fondante della giovane scuola romana uscita dal Folkstudio, insieme a Ernesto Bassignano, Luigi Lo Cascio e poi uniti in un piccolo -grande esperimento discografico – correva l’anno 1972 – inciso per la It. Theorius Campus è stato l’album di debutto di Francesco De Gregori e Antonello Venditti, canzoni condivise – qua e là un po’ naif – Signora Aquilione, La casa del pazzo, Dolce signora che bruci, totalmente immerse in quegli anni. Poi le strade si … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 1 marzo 2022) Insieme sono stati parte fondante della giovane scuola romana uscita dal Folkstudio, insieme a Ernesto Bassignano, Luigi Lo Cascio e poi uniti in un piccolo -grande esperimento discografico – correva l’anno 1972 – inciso per la It. Theorius Campus è stato l’album di debutto di Francesco Dee Antonello, canzoni condivise – qua e là un po’ naif – Signora Aquilione, La casa del pazzo, Dolce signora che bruci, totalmente immerse in quegli anni. Poi le strade si … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

