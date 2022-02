Dall'Italia aiuti militari all'Ucraina, stato di emergenza e possibile razionamento del gas: ecco l'ultimo decreto Draghi (Di lunedì 28 febbraio 2022) La crisi Ucraina al centro dell'attenzione della politica Italiana. Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera all'unanimità (incassando anche la "benedizione" della Lega ndr) a un nuovo decreto con aiuti... Leggi su europa.today (Di lunedì 28 febbraio 2022) La crisial centro dell'attenzione della politicana. Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera all'unanimità (incassando anche la "benedizione" della Lega ndr) a un nuovocon...

Advertising

marcodimaio : Spiace ci siano in Italia un quotidiano, il Fatto, e una giornalista, Barbara Spinelli (figlia del grandissimo Alti… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Dall'Italia anche aiuti militari. In arrivo un nuovo decreto. Raddoppiano gli aerei in Romania #ANSA - enzomazza : In Italia c’è un tizio che voleva dare il porto d’armi a tutti gli italiani ma ora non vuole fornirle agli ucraini… - francescade54 : RT @k_arsenale: Nel 2014 muore il fotografo #AndreaRocchelli, ucciso dall'attacco dell'esercito ucraino contro la popolazione, mentre docum… - Neowave_79 : RT @untrolleyperdue: ??Come aiutare chi si trova in #Ucraina dall'Italia. Nell'articolo de @ilpost tutte le associazioni che hanno attivato… -