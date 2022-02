Dall'accoglienza alle misure energetiche: così il governo reagisce alla crisi ucraina (Di lunedì 28 febbraio 2022) L'accoglienza degli ucraini in fuga dal paese dopo l'invasione russa. Ma anche nuove dotazioni per armare l'esercito ucraino, così come misure per contrastare l'emergenza energetica acuita Dalla crisi con la Russia. E' quanto ha ricompreso un decreto-legge licenziato dal Consiglio dei ministri nel pomeriggio. Al termine del quale il governo ha stilato un documento in cui si sintetizzano le principali novità. Ecco di cosa si tratta. Nuove armi e munizioni Come avevamo anticipato qui, l'esecutivo si è impegnato – previa risoluzione del Parlamento – a destinare all'esercito ucraino una serie di armi e munizioni in accordo con l'impegno della Nato a favore del governo di Kyiv. Si tratta per lo più di mitragliatrici e missili anti aerei e anti carro. Nel decreto non ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 28 febbraio 2022) L'degli ucraini in fuga dal paese dopo l'invasione russa. Ma anche nuove dotazioni per armare l'esercito ucraino,comeper contrastare l'emergenza energetica acuitacon la Russia. E' quanto ha ricompreso un decreto-legge licenziato dal Consiglio dei ministri nel pomeriggio. Al termine del quale ilha stilato un documento in cui si sintetizzano le principali novità. Ecco di cosa si tratta. Nuove armi e munizioni Come avevamo anticipato qui, l'esecutivo si è impegnato – previa risoluzione del Parlamento – a destinare all'esercito ucraino una serie di armi e munizioni in accordo con l'impegno della Nato a favore deldi Kyiv. Si tratta per lo più di mitragliatrici e missili anti aerei e anti carro. Nel decreto non ...

