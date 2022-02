Dalla Champions alla guerra, l'allenatore dello Sheriff si arruola: "Difenderò il territorio ucraino" (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il tema del momento è uno solo: la guerra tra Russia e Ucraina. Il conflitto tra le milizie di Putin e la resistenza ucraina sta tenendo in apprensione il mondo intero. Nello sport, non sono mancati... Leggi su ilpallonegonfiato (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il tema del momento è uno solo: latra Russia e Ucraina. Il conflitto tra le milizie di Putin e la resistenza ucraina sta tenendo in apprensione il mondo intero. Nello sport, non sono mancati...

Advertising

sportmediaset : Esordio Champions da record per Vlahovic! Ecco il gol contro il Villarreal dalla DV7 CAM! ?? #SportMediaset - ilanna63 : Notizie di Gattuso ? Quello che con la stessa squadra non si è neanche qualificato in Champions , ed ha dato le dim… - _Sim95_ : @YvanGoSlow24 @francescobonfi_ Ma a voi si capisce che è un periodo negativo dovuto ai tanti big match dalla champi… - OrizOrizzonte : @gilardisil @VinnieVegaPF @il_laocoonte @stefymigliori @jiovanni88 @ImKo86 @skaiwoka @AndreaBS1976 @Genomalieno… - startup_italia : Duro il colpo dalla Champions League alla Formula 1. ?? -