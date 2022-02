Dal primo marzo il via alla somministrazione della quarta dose di vaccino anti covid (Di lunedì 28 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – L’Asl Benevento, con la sua macchina organizzativa, è pronta a partire da domani, primo marzo, con le somministrazioni della quarta dose di vaccino contro il covid riservata alle persone “fragili”. Nella categoria “fragili” rientrano tutti i soggetti immunodepressi, ovvero coloro che risultano avere una marcata compromissione della risposta immunitaria per cause legate a patologie di base, a trattamenti farmacologici o a trapianto d’organo. La somministrazione della quarta dose, potrà avvenire a partire da quattro mesi (120 giorni) dalla terza dose di vaccino ricevuta. Per ottenere la ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 28 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – L’Asl Benevento, con la sua macchina organizzativa, è pronta a partire da domani,, con le somministrazionidicontro ilriservata alle persone “fragili”. Nella categoria “fragili” rientrano tutti i soggetti immunodepressi, ovvero coloro che risultano avere una marcata compromissionerisposta immunitaria per cause legate a patologie di base, a trattamenti farmacologici o a trapianto d’organo. La, potrà avvenire a partire da quattro mesi (120 giorni) dterzadiricevuta. Per ottenere la ...

Advertising

LCuccarini : Dal primo giorno, non ho avuto alcun dubbio sul vostro talento. Grazie per esservi fidati e affidati; per il lavor… - LauraPausini : Cosa sarebbe successo se non avessi vinto Sanremo il 27 Febbraio 1993? Volete conoscere la risposta? La troverete n… - ODFoundation : Il governo è democratico, pro-europeo, con alternanza ed elezioni aperte. L'estrema destra ha costantemente fallito… - germanodefrance : RT @rose_chronicle: KlausANALSchwab in compagnia del primo ministro finlandese. La Finlandia, paese neutrale dal 1945, vuole entrare a far… - StartMagNews : RT @ItalianPolitics: Impegno Nato di non espandersi a Est, ecco il documento pubblicato dal settimanale tedesco Der Spiegel - Startmag http… -