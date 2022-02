Dal Cio parte l’embargo dello sport contro la Russia. Fifa e Uefa: “Fuori Mosca dai Mondiali e dalle coppe” (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il governo del calcio mondiale sancisce l'esclusione della nazionale russa dagli spareggi per i Mondiali in Qatar. La Russia avrebbe dovuto affrontare la Polonia a Mosca il 24 marzo, ma i polacchi hanno già fatto sapere di non essere disposti a giocare. Interrotta anche la partnership con Gazprom Leggi su lastampa (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il governo del calcio mondiale sancisce l'esclusione della nazionale russa dagli spareggi per iin Qatar. Laavrebbe dovuto affrontare la Polonia ail 24 marzo, ma i polacchi hanno già fatto sapere di non essere disposti a giocare. Interrotta anche la partnership con Gazprom

