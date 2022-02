Dal 1° marzo Netflix in Russia dovrà trasmettere canali filogovernativi (Di lunedì 28 febbraio 2022) Partiamo dal presupposto che la Russia mette da sempre bocca sui contenuto dei big player come Netflix e, in generale, su tutto quello che viene pubblicato sulle piattaforme social. Ogni cosa deve rispettare le regole russe – imposte e fatte rispettare dal Roskomnadzor, regolatore di internet e telecomunicazioni del paese – e Netflix Russia da domani dovrà trasmettere i contenuti di venti canali vicini al governo russo senza alcuna possibilità di appello e nonostante si tratti di un servizio streaming. In Russia il governo stabilisce a quali siti gli utenti possono o non possono accedere, monitora quello che fanno in internet e impone regole precise sui contenuti trasmissibili o meno – pena, per le aziende che non accettano le regole, essere buttati ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 28 febbraio 2022) Partiamo dal presupposto che lamette da sempre bocca sui contenuto dei big player comee, in generale, su tutto quello che viene pubblicato sulle piattaforme social. Ogni cosa deve rispettare le regole russe – imposte e fatte rispettare dal Roskomnadzor, regolatore di internet e telecomunicazioni del paese – eda domanii contenuti di ventivicini al governo russo senza alcuna possibilità di appello e nonostante si tratti di un servizio streaming. Inil governo stabilisce a quali siti gli utenti possono o non possono accedere, monitora quello che fanno in internet e impone regole precise sui contenuti trasmissibili o meno – pena, per le aziende che non accettano le regole, essere buttati ...

