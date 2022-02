Dai cat eye magnetici di Moschino e Versace al ritorno del rossetto, il best of beauty della Milano Fashion Week (appena conclusa) (Di lunedì 28 febbraio 2022) È appena calato il sipario sulla Milano Fashion Week Autunno-Inverno 2022/2023 ed è già tempo di bilanci, non solo in ambito Fashion. Le sfilate, infatti, hanno fornito indicazioni precise anche sui principali trend beauty della prossima stagione fredda. Ecco di cosa ci innamoreremo tra qualche mese. Il bello? Tutto, o quasi, si può sperimentare fin da ora. Milano Fashion Week 2022, i beauty look dalle sfilate guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di lunedì 28 febbraio 2022) Ècalato il sipario sullaAutunno-Inverno 2022/2023 ed è già tempo di bilanci, non solo in ambito. Le sfilate, infatti, hanno fornito indicazioni precise anche sui principali trendprossima stagione fredda. Ecco di cosa ci innamoreremo tra qualche mese. Il bello? Tutto, o quasi, si può sperimentare fin da ora.2022, ilook dalle sfilate guarda le foto ...

Advertising

Caramella0309 : Baby cat non me la racconti giusta spero di non sbagliarmi di solito mi dai soddisfazione ????#fairylu #luluemanuel… - Oldetrip : È uscita questa intervista in cui parlo di fumetti, di Trentatré raggi ionizzanti e di Smoking Cat... @feltrinellied - Cat_Mente : @T_Belz @SDevinu Riso in bianco senza condimento. Perché nel condimento aveva usato la cipolla… riso che anche Basc… - NeusOrri_cat : RT @teatrolafenice: ?? «La guerra è solo una fuga codarda dai problemi della pace» (Thomas Mann). Buon sabato o per lo meno proviamoci, amic… - 4ever_cat : RT @aledige: Non capisco che cosa ci sia da stupirsi delle frasi della #Annunziata e di #DiBella. La vera sinistra è questa qui. Quella del… -