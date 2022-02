Da Mariano Comense all’Ucraina per Giulia | Francesco Facchinetti racconta l’impresa di Stefano

Leggi su ilnotiziario

(Di lunedì 28 febbraio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color, conosciuto anche come Dj, volto noto della Tv, ha pubblicato il racconto dell’avventura vissuta in queste ultime ore da Sfefano, suo amico d’infanzia che, come lui, vive ae che è partito da solo in auto per andare a prendere la fidanzata, che vive e lavora in Ucraina a ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.