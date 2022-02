Da bomber a portiere (per caso): chi è Kelleher, il nuovo gioiello del Liverpool (Di lunedì 28 febbraio 2022) "Se farà bene, sarà tutto merito suo. Se dovesse sbagliare qualcosa, invece, prendetevela con me". Alla vigilia della finale di Carabao Cup contro il Chelsea, Jurgen Klopp era stato chiaro: "Il ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 28 febbraio 2022) "Se farà bene, sarà tutto merito suo. Se dovesse sbagliare qualcosa, invece, prendetevela con me". Alla vigilia della finale di Carabao Cup contro il Chelsea, Jurgen Klopp era stato chiaro: "Il ...

ETGazzetta : Da bomber a portiere (per caso): ecco chi è Kelleher, il nuovo gioiello del Liverpool - Beneamato2 : Gli manca il bomber, non ha il portiere, ha vinto un trofeo, probabilmente uscirà a testa altissima dalla… - Torrenapoli1 : #Haller si rifà subito Gol da bomber Deviazione in spaccata su cross dalla sinistra e tap in sulla ribattuta del po… -

Ultime Notizie dalla rete : bomber portiere Da bomber a portiere (per caso): chi è Kelleher, il nuovo gioiello del Liverpool Il numero 62 dei Reds è infatti stato pure un bomber da venticinque gol a stagione, fino a quando l'... Kelleher ci prende gusto e decide di diventare un portiere: otto mesi più tardi, alcuni dei club ...

