Csel sul 5 per mille: con 440mila euro è Milano che si aggiudica donazioni più cospicue (Di lunedì 28 febbraio 2022) Roma, 28 feb. (Adnkronos) - Con i suoi 440mila euro è il comune di Milano quello che si aggiudica le donazioni più cospicue dal 5 per mille. E' quanto emerge da una elaborazione di Centro Studi Enti Locali (Csel) per l'Adnkronos. Se per l'8 per mille la scelta è limitata tra mondo religioso e Stato, per il 5 per mille, rileva il Centro Studi, il novero delle opzioni è vastissimo. Con questo strumento i contribuenti possono devolvere una quota pari al 5 per mille della propria Irpef al finanziamento di alcuni enti che perseguano specifiche finalità non lucrative espressamente elencate dalla legge. Tra i potenziali beneficiari ci sono migliaia di onlus e associazioni di volontariato, soggetti attivi nel ...

