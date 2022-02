Crollano i contagi, ma schizzano i morti: bollettino, come si spiega questo trend inquietante (Di lunedì 28 febbraio 2022) Continua a migliorare la situazione epidemiologica dell'Italia, che si avvia ad abbondare lo stato di emergenza dopo due anni durissimi. Il Covid è stato “cancellato” dalla guerra scatenata dalla Russia in Ucraina, ma comunque la convivenza col virus era ormai già iniziata, soprattutto alla luce dell'alto tasso di vaccinati raggiunto dall'Italia. Il bollettino di oggi, lunedì 28 febbraio, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 17.981 contagiati, 40.415 guariti e 207 morti a fronte di 198.513 tamponi analizzati. Quest'ultimo è un dato molto basso, essendo legato al solito calo della domenica, ma ciò non toglie che il tasso di positività sia in discesa e questa è certamente una buona notizia: è stato rilevato al 9,1% (-0,6 rispetto a ieri). Per quanto concerne il sistema sanitario nazionale, la pressione continua a ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022) Continua a migliorare la situazione epidemiologica dell'Italia, che si avvia ad abbondare lo stato di emergenza dopo due anni durissimi. Il Covid è stato “cancellato” dalla guerra scatenata dalla Russia in Ucraina, ma comunque la convivenza col virus era ormai già iniziata, soprattutto alla luce dell'alto tasso di vaccinati raggiunto dall'Italia. Ildi oggi, lunedì 28 febbraio, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 17.981ati, 40.415 guariti e 207a fronte di 198.513 tamponi analizzati. Quest'ultimo è un dato molto basso, essendo legato al solito calo della domenica, ma ciò non toglie che il tasso di positività sia in discesa e questa è certamente una buona notizia: è stato rilevato al 9,1% (-0,6 rispetto a ieri). Per quanto concerne il sistema sanitario nazionale, la pressione continua a ...

