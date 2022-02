Criteri generali per l’assegnazione dei docenti alle classi: per opportunità è consigliabile che i figli del docente non stiano nella stessa classe (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il Dirigente scolastico, annualmente, procede ad assegnare i docenti alle classi sulla base di Criteri approvati dal Consiglio d’istituto e del parere non vincolante espresso nel merito dal Collegio dei docenti. Tuttavia, come previsto dall’art. 54, d.lgs.150/2009, «le … Questo ed altri contenuti su Orizzonte Scuola PLUS, riservato agli abbonati. I contenuti della rivista: La Dirigenza scolastica. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il Dirigente scolastico, annualmente, procede ad assegnare isulla base diapprovati dal Consiglio d’istituto e del parere non vincolante espresso nel merito dal Collegio dei. Tuttavia, come previsto dall’art. 54, d.lgs.150/2009, «le … Questo ed altri contenuti su Orizzonte Scuola PLUS, riservato agli abbonati. I contenuti della rivista: La Dirigenza scolastica. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Criteri generali per l’assegnazione dei docenti alle classi: per opportunità è consigliabile che i figli del docent… - FabrizioServen3 : La Svizzera, eterna e feroce 'dittatura' militar-banchiera. I colonnelli e generali dirigono le banche, con gli ste… - ConfindustriaUd : ???Valentina Cancellier: 'Gran parte dell’#industria manifatturiera italiana è in fibrillazione per le direttive… -