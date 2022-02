Crisi Ucraina, la linea dura di Draghi (nonostante alcune resistenze interne) e la potenza geopolitica dell'Europa (Di lunedì 28 febbraio 2022) L?iniziale disorientamento di molte capitali europee per l?aggressione russa è stato ormai sostituito da una linea molto ferma non solo nella condanna delle azioni di Vladimir... Leggi su ilmattino (Di lunedì 28 febbraio 2022) L?iniziale disorientamento di molte capitali europee per l?aggressione russa è stato ormai sostituito da unamolto ferma non solo nella condannae azioni di Vladimir...

Advertising

borghi_claudio : Ricordo che dopo questa crisi ci saranno ancora sia la Russia che l'Ucraina. Il mondo non è un videogioco e la pace… - rtl1025 : ?? Il colosso pubblico algerino degli idrocarburi #Sonatrach è pronto a fornire più #gas all'#Europa, in caso di ca… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Putin ordina l'allerta del sistema difensivo nucleare russo. Lo riporta la PA. Le sanzioni che sta adotta… - StAy61 : RT @fogna_la: La crisi #Ucraina per lo meno è servita a smascherare la insopportabile, vergognosa bugia #green: il mondo va ancora a #Petro… - VoloLibertatem : RT @IBosonin: Un vero Capo del governo in questa situazione cercherebbe soluzioni per fronteggiare la crisi energetica, sarebbe vicino al p… -