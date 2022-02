Covid | ultime news Somministrate le prime dosi di Novavax | attesa per il bollettino LIVE

(Di lunedì 28 febbraio 2022) In Italia migliorano tutti i parametri della pandemia. Ledel vaccinoarrivate sabato in Italia hanno raggiunto le regioni e oggi sono cominciate lesomministrazioni in Lombardia. Da domani al via anche in Lazio e Liguria

In Italia migliorano tutti i parametri della pandemia. Le prime dosi del vaccino Novavax arrivate sabato in Italia hanno raggiunto le regioni e oggi sono cominciate le prime somministrazioni in ...TEMI: bollettino coronavirus sardegna bollettinosardegna contagi sardegna coronavirus sardegnasardegna Notizie Sardegna nuovi casi sardegna positivi sardegnaNotizie In Sardegna ...Con poco meno di 2700 tamponi eseguiti, i casi di Covid in Sardegna registrati nelle ultime 24 ore scendono a 385. Ma nell’Isola, tra ieri e oggi, si è registrato un nuovo picco di decessi: ben 13. Il ...PESCARA – Sono 459 (di età compresa tra 8 mesi e 95 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – a ...