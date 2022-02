Covid, ultime news. Calano ancora ricoveri ordinari (-17) e terapie intensive (-19). LIVE (Di lunedì 28 febbraio 2022) L'ultimo bollettino del ministero della Salute riporta 17.981 nuovi casi e 207 morti, tasso di positività al 9,1%. Cominciate le prime somministrazioni del vaccino Novavax in Lombardia e Sicilia, nelle prossime ore inizieranno in Liguria e Lazio Leggi su tg24.sky (Di lunedì 28 febbraio 2022) L'ultimo bollettino del ministero della Salute riporta 17.981 nuovi casi e 207 morti, tasso di positività al 9,1%. Cominciate le prime somministrazioni del vaccino Novavax in Lombardia e Sicilia, nelle prossime ore inizieranno in Liguria e Lazio

Agenzia_Ansa : DATI COVID I Sono 17.981 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. D… - Corriere : ?? Stasera l'annuncio - Corriere : Addio ultime restrizioni Covid, in Gran Bretagna scatta il Freedom Day. Johnson: momento di orgoglio - benjamn_boliche : RT @Agenzia_Ansa: DATI COVID I Sono 17.981 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Domenic… - CristinaScara : Sono morte 207 persone per Covid nelle ultime 24 ore. DUECENTOSETTE. Non abbassate la guardia, non ora, vi prego. -