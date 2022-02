Covid: Servizi, 'destra radicale strumentalizza dissenso su dittatura sanitaria' (Di lunedì 28 febbraio 2022) Roma, 28 feb. (Adnkronos Salute) - Nel 2021 "il tratto più qualificante della destra radicale, così come delineato dal quadro informativo, è stato correlato all'intensa opera di strumentalizzazione del dissenso all'insegna dell'opposizione alla cosiddetta 'dittatura sanitaria' asseritamente 'imposta dal Governo', coniugata, in taluni contesti, a strategie d'infiltrazione nei variegati movimenti di protesta contro i provvedimenti anti-contagio con l'intento d'innalzarne il livello di conflittualità, come avvenuto con l'irruzione nella sede nazionale della Cgil. Sullo scenario estero, si è assistito a un ulteriore consolidamento dei contatti sovranazionali tra le maggiori aggregazioni della destra radicale italiana e omologhe realtà straniere, anche ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022) Roma, 28 feb. (Adnkronos Salute) - Nel 2021 "il tratto più qualificante della, così come delineato dal quadro informativo, è stato correlato all'intensa opera dizione delall'insegna dell'opposizione alla cosiddetta '' asseritamente 'imposta dal Governo', coniugata, in taluni contesti, a strategie d'infiltrazione nei variegati movimenti di protesta contro i provvedimenti anti-contagio con l'intento d'innalzarne il livello di conflittualità, come avvenuto con l'irruzione nella sede nazionale della Cgil. Sullo scenario estero, si è assistito a un ulteriore consolidamento dei contatti sovranazionali tra le maggiori aggregazioni dellaitaliana e omologhe realtà straniere, anche ...

