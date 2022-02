Covid | positivo cardinale Lojudice arcivescovo di Siena

(Di lunedì 28 febbraio 2022) L'diAugusto Paoloè risultatoal. Il porporato è in buone condizioni. Tutti gli impegni pastorali del, di questa settimana, sono stati ...

Advertising

NicolaPorro : Incredibile: se un malato di cancro risulta positivo, gli interrompono la radioterapia. Ecco cosa abbiamo scoperto… - Michele75681042 : Comunque mio padre tre dosi positivo al covid andiamo avanti - Marco02839896 : RT @Libero_official: 'La guerra in #Ucraina? Pochi hanno capito i veri motivi, ma tutti hanno dimenticato il #Covid'. Il video-editoriale d… - Libero_official : 'La guerra in #Ucraina? Pochi hanno capito i veri motivi, ma tutti hanno dimenticato il #Covid'. Il video-editorial… - Umbria24 : Da Roma all’Umbria con quasi 4 kg di “erba”: tre giovani arrestati -

Ultime Notizie dalla rete : Covid positivo

L'arcivescovo di Siena, cardinale Augusto Paolo Lojudice è risultatoal. Il porporato è in buone condizioni. Tutti gli impegni pastorali del cardinale, di questa settimana, sono stati annullati. L'Arcivescovo, spiega la diocesi, "dopo l'insorgenza di ...L'incidenza dei posti letto occupati in terapia intensivarispetto al totale dei positivi ... dei quali 1537 (pari al 9.27%) hanno avuto riscontro. Il dettaglio per provincia: 513 ...Gli effetti del Long Covid potrebbero aver avuto la meglio sui nervi del presidente ... a settembre dopo che alcuni membri della sua cerchia ristretta erano risultati positivi, e che nel mese di ...Dopo il weekend, i positivi sono di più rispetto a venerdì, mentre, se paragonati con lunedì scorso, crescono decessi e ricoveri ...