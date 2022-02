Covid oggi Trentino, 111 contagi e 3 morti: bollettino 28 febbraio (Di lunedì 28 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 111 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 28 febbraio 2022 in Trentino, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati tre morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 1.625 tamponi antigenici e 138 molecolari. Resta stabile la situazione negli ospedali. Al momento sono 60 i pazienti ricoverati, di cui 6 in rianimazione. Ieri a fronte di 6 ricoveri ci sono state 4 dimissioni. Ieri le classi con sospensione della didattica in presenza erano 4. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 28 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 111 i nuovida Coronavirus, 282022 in, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri ci sono stati tre. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 1.625 tamponi antigenici e 138 molecolari. Resta stabile la situazione negli ospedali. Al momento sono 60 i pazienti ricoverati, di cui 6 in rianimazione. Ieri a fronte di 6 ricoveri ci sono state 4 dimissioni. Ieri le classi con sospensione della didattica in presenza erano 4. L'articolo proviene da Italia Sera.

