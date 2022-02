Covid oggi Trentino | 111 contagi e 3 morti | bollettino 28 febbraio

(Di lunedì 28 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 111 i nuovida Coronavirus, 282022 in, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri ci sono stati tre. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 1.625 tamponi antigenici e 138 molecolari. Resta stabile la situazione negli ospedali. Al momento sono 60 i pazienti ricoverati, di cui 6 in rianimazione. Ieri a fronte di 6 ricoveri ci sono state 4 dimissioni. Ieri le classi con sospensione della didattica in presenza erano 4. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

SkyTG24 : #Covid19, news. Calo mortalità e pressione ospedali. Oggi prime somministrazioni Novavax LIVE - Corriere : ?? Stasera l'annuncio - fattoquotidiano : IN EDICOLA OGGI L’Iss: nei 12-39enni chi ha tre dosi rischia il ricovero più di chi ne ha solo 2 - sossioc : RT @MarianoAmici: CONTINUIAMO A FAR MATURARE LE COSCIENZE. Su - Jack53152579 : Chiamata VSRF oggi: combattere i mandati COVID universitari -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi

Adnkronos

Con il calo dei tamponi del weekend i contagi vanno come tutti i lunedì in ribasso anched a30.629 a 17.981 ma il tasso di positività scende comunque dello 0,6 e di porta al 9,1%. Risalgono però da 144 a 207 i morti mentre sono 19 i ricoverati in meno nelle terapie intensive e 17 ...È quanto ha dichiaratoGianluca Corti, amministratore delegato designato di WINDTRE , alla ...radicale svolta come quello rappresentato dall'avvio del PNRR e del nuovo ciclo economico post- ...Sono 17.981 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 30.629 . Le vittime sono invece 207 (ieri erano state 144). Con 198.513 ...ROMA - Ammontano a 17.981 i nuovi contagi da Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 30.629. Le vittime sono invece 207 (ieri erano state 1 ...