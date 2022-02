Covid oggi Sicilia | 1 606 contagi e 36 morti | bollettino 28 febbraio

(Di lunedì 28 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 1.606 i nuovidainsecondo ildi, 28. Registrati inoltre altri 36. I pazienti dimessi sono 4.371. Nell’isola il totale di positivi è di 228.246 – 2.499 in meno rispetto a ieri – e di questi 1.049 sono ricoverati in regime ordinario e 67 in terapia intensiva, mentre 227.130 sono in isolamento domiciliare. Fra le province quella con maggior numero diè Messina (601), seguita da Palermo (356) e Catania (247). L'articolo proviene da Italia Sera.

