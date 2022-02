Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 28 febbraio (Di lunedì 28 febbraio 2022) (Adnkronos) – Il bollettino con i numeri Covid in Italia di oggi, lunedì 28 febbraio 2022, con dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute – regione per regione – su contagi da coronavirus, ricoveri e morti. I numeri da Piemonte e Lombardia, Veneto e Toscana, Lazio, Campania e Sicilia. Il bollettino delle grandi città come Milano, Roma e Napoli, il punto sulla campagna vaccinale e le terze dosi. Secondo un grafico elaborato dall’Agenas, in base ai dati disponibili alla serata di ieri, 27 febbraio, sulle percentuali di popolazione totale con ciclo vaccinale completo nei Paesi Ue, l’Italia risulta al terzo posto con l’83,28%, preceduta solo da Portogallo e Malta. Sono 186 i nuovi ... Leggi su italiasera (Di lunedì 28 febbraio 2022) (Adnkronos) – Ilcon i numeriindi, lunedì 282022, con dati e news dellae del ministero della Salute – regione per regione – suda coronavirus, ricoveri e morti. I numeri da Piemonte e Lombardia, Veneto e Toscana, Lazio, Campania e Sicilia. Ildelle grandi città come Milano, Roma e Napoli, il punto sulla campagna vaccinale e le terze dosi. Secondo un grafico elaborato dall’Agenas, in base ai dati disponibili alla serata di ieri, 27, sulle percentuali di popolazione totale con ciclo vaccinale completo nei Paesi Ue, l’risulta al terzo posto con l’83,28%, preceduta solo da Portogallo e Malta. Sono 186 i nuovi ...

