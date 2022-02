Covid oggi Italia: bollettino del 28 febbraio. Casi in calo: i dati dalle regioni (Di lunedì 28 febbraio 2022) bollettino del 27 febbraio Roma, 28 febbraio 2022 - Il Covid fa sempre meno paura e anche oggi i primi dati dalle regioni confermano il trend della discesa dei contagi . oggi il bollettino del ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022)del 27Roma, 282022 - Ilfa sempre meno paura e anchei primiconfermano il trend della discesa dei contagi .ildel ...

Advertising

SkyTG24 : #Covid19, news. Calo mortalità e pressione ospedali. Oggi prime somministrazioni Novavax LIVE - Corriere : ?? Stasera l'annuncio - fattoquotidiano : IN EDICOLA OGGI L’Iss: nei 12-39enni chi ha tre dosi rischia il ricovero più di chi ne ha solo 2 - telodogratis : Covid oggi Abruzzo, 459 contagi e 4 morti: bollettino 28 febbraio - TV2000it : RT @tg2000it: #COVID Scende la mortalità per in #Italia . E cala la pressione sulle strutture sanitarie. Previste oggi le prime somminist… -